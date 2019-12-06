Детище дизайнера Джорджетто Джуджаро и его сына Фабрицио посвящено Саудовской Аравии и уже зажглось на Востоке. А в Европу прибудет только весной, на Женевский автосалон. И вездесущей красавице-автолюбительнице уже удалось познакомиться с этим автомобилем, поэтому имеем возможность увидеть его не только на официальных фото, но и на видео.

GFG 2030 сочетает в себе то, что так ценят в автомобилях аравийцы – высокую мощность, способность передвигаться в песках и скорость на асфальте, роскошная отделка и новейшие технологии. Цвет автомобиля соответствует оттенку из национального флага Саудовской Аравии, линии кузова напоминают о дюнах и барханах, а название намекает на государственную программу развития “Видение Саудовской Аравии 2030”.

Также интересно: Смотрите первый трейлер нового фильма бондианы "007: Не время умирать" на украинском языке

Уменьшение нефтезависимости – одна из стратегических целей государственной программы Видение Саудовской Аравии 2030, а потому силовая установка в гиперкроссовера полностью электрическая. Силовой агрегат имеет мощность в 540 лошадиных сил, которые направляются на все четыре массивных 22-дюймовых колеса. 2030 выстреливает с места до первой сотни на электронном спидометре за 3,5 секунды. Дальнобойность – более 375 километров, максимальная скорость – 200 км/час. Последняя цифра может показаться не слишком впечатляющей, однако GFG Style подчеркивает, что это скорость на любой поверхности.

Фото: GFG Style 2030 / GFG Style, Motor1

Supercar Blondie повезло провести первое знакомство с автомобилем во время автошоу в Саудовской Аравии под названием Riyadh Car show. Кроме GFG Style 2030, автофанам там еще есть на что посмотреть. Гиперкар в кадре появляется на временной отметке 6:44.

Также интересно: Миллион процентов прибыли: пара охотников за сокровищами хорошо нажилась на Илоне Маске