Дітище дизайнера Джорджетто Джуджаро та його сина Фабріціо присвячений Саудівській Аравії і вже засвітилось на Сході. А в Європу прибуде лише весною, на Женевський автосалон. Та всюдисущій красуні-автолюбительці вже вдалось познайомитись з цим автомобілем, тож маємо змогу побачити його не лише на офіційних фото, а й на відео.

GFG 2030 поєднує у собі те, що так цінують в автомобілях аравійці – високу потужність, здатність пересуватись в пісках і швидкість на асфальті, розкішне оздоблення та новітні технології. Колір автомобіля відповідає відтінку з національного прапору Саудівської Аравії, лінії кузову нагадують про дюни та бархани, а назва натякає на державну програму розвитку “Бачення Саудівської Аравії 2030”.

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Зменшення нафтозалежності – одна зі стратегічних цілей державної програми Бачення Саудівської Аравії 2030, а тому силова установка в гіперкросовера повністю електрична. Силовий агрегат має потужність у 540 кінських сил, котрі скеровуються на всі чотири масивних 22-дюймових колеса. 2030 вистрілює з місця до першої сотні на електронному спідометрі за 3,5 секунди. Дальнобійність – понад 375 кілометрів, максимальна швидкість – 200 км/год. Остання цифра може видатись не надто вражаючою, однак GFG Style підкреслює, що це швидкість на будь-якій поверхні .

Фото: GFG Style 2030 / GFG Style, Motor1

Supercar Blondie пощастило провести перше знайомство з автомобілем під час автошоу в Саудівській Аравії під назвою Riyadh Car show. Крім GFG Style 2030, автофанам там ще є на що подивитись. Гіперкар у кадрі з’являється на часовій відмітці 6:44.

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