Купити за $100, аби потім продати за $100 000 – чи не про це мріє кожен торговець?

У 2013 році керівник компанії Tesla розповів світу, що придбав собі автомобіль-субмарину Lotus Esprit з фільму про Джеймса Бонда 1977 року “Шпигун, який мене кохав”. Шість років потому керівник компанії заявив, що саме бондівський Esprit був покладений в основу дизайну Tesla Cybertruck. Це викликало нову хвилю цікавості до унікального британського спорткара та його історії.

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Журналісти CNBC розкопали подробиці про кінолегенду. З’ясувалось, що приблизно за рік до того, як власником автомобіля став Ілон Маск, бондівський Lotus Esprit, його випадково знайшли у покинутому сховищі.

У США закон дозволяє власникам складських приміщень розпродувати власність орендарів, якщо ті не вносять орендну плату за сховище протягом певного часу. Влаштовується “сліпий” аукціон, під час якого кожен бажаючий може викупити усе, що знаходиться на складі – усе в точності, як у шоу “Мисливці за скарбами” (Storage Hunters/Storage Wars) від каналу Discovery. Саме на такому аукціоні в 1989 році пара з Лонг-Айленда придбала за 100 доларів вміст сховища, не маючи жодної гадки (як і продавець) про те, що знаходиться всередині. А всередині був Lotus Esprit 1976 року випуску з фільму “Шпигун, який мене кохав”, відомий також під назвою Wet Nellie (Волога Неллі).

Під час зйомок фільму було задіяно вісім Lotus Esprit, але саме знайдений у сховищі використовувався для сцен під водою. Цікаво, що нові власники машини не бачили означену кінокартину й не мали жодної гадки про вартість і цінність своєї знахідки. Та коли машину завантажили на евакуатор, аби доправити новим власникам, водій вантажівки розкрив впізнав бондівський Lotus Esprit і лише тоді пара зрозуміла, наскільки вигідною була остання угода.

Фото: Lotus Esprit “Wet Nellie” / Сarscoops

Після косметичного ремонту, Lotus Esprit кілька разів виставлявся на торги на різних аукціонах, аж поки у 2013 році його не придбав за 997 тисяч доларів анонімний покупець – як виявилось пізніше, ним був Ілон Маск. Засновник Tesla тоді казав, що хоче оснастити автомобіль електричною силовою установкою і модифікаціями, необхідними для реального перетворення з дорожнього автомобіля на міні-субмарину, як це було в кіно. Цього поки що не трапилось, однак свою роль в історії Tesla машина все ж зіграла.

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