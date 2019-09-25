Британці відправили свій 1972-сильний у світове турне для одночасної перевірки в різних умовах та презентації перед потенційними покупцями.

Фотографії гіперкара Lotus Evija в пустелі зачаровують своєю гармонійністю. Плавні лінії кузову з “переломами” немов повторюють форми, створені вітром з піску.

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З упевненістю можна сказати, що ці світлини вже встановлені заставкою на робочий стіл на багатьох моніторах жителів ОАЕ та шанувальників марки. А от реальний автомобіь поставити до свого гаража зможуть далеко не всі бажаючі й не дуже скоро.

Lotus Evija був презентований вузькому колу публіки в Арабських Еміратах, куди автомобіль прибув в рамках світового турне, після США та Японії.

Фото: преентація Lotus Evija​​​​​ в ОАЕ / Carscoops

За підтримки материнської компанії Zhejiang Geely Holding Group марка Lotus розробляє електромобіль, котрий повинен стати найпотужнішим в світі серійним авто. Серія налічуватиме лише 130 машин, які зараз, за словами гендиректора Філа Попема, проходять дорожні випробування. Вартість кожної машини становитиме півтора-два мільйони фунтів стерлінгів.

Фото: Lotus Evija / Lotus

Електрокар оснащений чотирма моторами, котрі разом продукують 1972 кінських сил та 1700 ньютон-метрів крутного моменту. Споряджена маса машини – 1680 кіло. Динамічні показники компанія поки називає розрахункові: < 3 секунд до першої сотні, 6 секунд до 200 км/год та 9 до трьох сотень. Максимальна швидкість – понад 320 км/год.

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