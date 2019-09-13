Його головна особливість – висувна гусениця.

Американська компанія Ramsmobile представила у Франкфурті позашляховик Protos RM-X2. Всередині він має вбудований кальян і це не просто так.

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Документація автомобіля, представлена на сайті виробника, стверджує, що Protos здатен пересуватись по будь-якій місцевості, завдяки гусениці з гідравлічним приводом. Своє творіння Ramsmobile називає “багатоцільовим гіперкаром” і першим представником сегмента “ультимативних багатоцільових автомобілів” (Ultimate Utility Vehicle, UUV).

Автомобіль має дводверний кузов і чотиримісний салон. В основі конструкції позашляховика лежить углепластіковий монокок, елементи підвіски і рульового управління зроблені з високоміцного титанового сплаву BT23, а зовнішні панелі – з композиту. В якості опції кузов можна посилити за допомогою карбону або кевлару, а скло замінити на куленепробивне. Опційно пропонується шестимісне виконання салону.

Зовні це не так помітно, однак всередині Protos RM-X2 видає в собі колишнього американського солдата – Hummer H1.

Фото: Ramsmobile Protos RM-X2 / CNET

Ramsmobile Protos RM-X2 пропонують в чотирьох версіях: Ascetic, Devil, God та Ramsider. Найпотужніша версія – Ascetic з 6,2-літровим V8 LT5 та двома компресорами, котрі генерують близько 1000 кінських сил. Такий “Протос” прискорюється з місця до першої сотні за 3,3 секунди! Альтернативою бензиновому мотору може бути 6,6-літровий турбодизель Duramax. На 2022 рік запланований вихід версії Cerberus з електричною силовою установкою.

Центральна гусениця для підвищення прохідності є у версії Devil. Привід гусениці може бути електричним або гідравлічним. В арсеналі моделі також значаться гідропневматична підвіска з лазерним контролем висоти, лебідка, декоративне оздоблення золотом і електронний кальян.

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