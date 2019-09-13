Его главная особенность – выдвижная гусеница.

Американская компания Ramsmobile представила во Франкфурте внедорожник Protos RM-X2. Внутри он имеет встроенный кальян и это не просто так.

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Документация автомобиля, представленная на сайте производителя, утверждает, что Protos способен передвигаться по любой местности, благодаря гусенице с гидравлическим приводом. Свое творение Ramsmobile называет “многоцелевым гиперкаром” и первым представителем сегмента “ультимативных многоцелевых автомобилей” (Ultimate Utility Vehicle, UUV).

Автомобиль имеет двухдверный кузов и четырехместный салон. В основе конструкции внедорожника лежит углепластиковый монокок, элементы подвески и рулевого управления сделаны из высокопрочного титанового сплава BT23, а внешние панели – из композита. В качестве опции кузов можно усилить с помощью карбона или кевлара, а стекло заменить на пуленепробиваемое. Опционально предлагается шестиместное исполнение салона.

Внешне это не так заметно, однако внутри Protos RM-X2 выдает в себе бывшего американского солдата – Hummer H1.

Фото: Ramsmobile Protos RM-X2 / CNET

Ramsmobile Protos RM-X2 предлагают в четырех версиях: Ascetic, Devil, God и Ramsider. Самая мощная версия – Ascetic с 6,2-литровым V8 LT5 и двумя компрессорами, которые генерируют около 1000 лошадиных сил. Такой “Протос” ускоряется с места до первой сотни за 3,3 секунды! Альтернативой бензиновому мотору может быть 6,6-литровый турбодизель Duramax. На 2022 год запланирован выход версии Cerberus с электрической силовой установкой.

Центральная гусеница для повышения проходимости есть у версии Devil. Привод гусеницы может быть электрическим или гидравлическим. В арсенале модели также значатся гидропневматическая подвеска с лазерным контролем высоты, лебедка, декоративная отделка золотом и электронный кальян.

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