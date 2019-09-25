Британцы отправили свой 1972-сильный в мировое турне для одновременной проверки в различных условиях и презентации перед потенциальными покупателями.

Фотографии гиперкара Lotus Evija в пустыне завораживают своей гармоничностью. Плавные линии кузова с "переломами" словно повторяют формы, созданные ветром из песка.

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С уверенностью можно сказать, что эти фотографии уже установлены заставкой на рабочий стол на многих мониторах жителей ОАЭ и поклонников марки. А вот реальный автомобиь поставить в свой гараж смогут далеко не все желающие и не очень скоро.

Lotus Evija был представлен узкому кругу публики в Арабских Эмиратах, куда автомобиль прибыл в рамках мирового турне, после США и Японии.

Фото: преентация Lotus Evija​​​​​ в ОАЕ / Carscoops

При поддержке материнской компании Zhejiang Geely Holding Group марка Lotus разрабатывает электромобиль, который должен стать самым мощным в мире серийным автомобилем. Серия будет насчитывать только 130 машин, которые сейчас, по словам гендиректора Фила Попэм, проходят дорожные испытания. Стоимость каждой машины составит полтора-два миллиона фунтов стерлингов.

Фото: Lotus Evija / Lotus

Электрокар оснащен четырьмя моторами, которые вместе производят 1972 лошадиных сил и 1700 ньютон-метров крутящего момента. Снаряженная масса машины – 1680 килограммов. Динамические показатели компания пока называет расчетные <3 секунд до первой сотни, 6 секунд до 200 км/ч и 9 до трех сотен. Максимальная скорость – более 320 км/ч.

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