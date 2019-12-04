Зазвичай подібні знахідки трапляються у гаражах, але хтось вирішив перетворити на автосховище великий парник для рослин.

“Автомобільну теплицю” виявили англійському селі Больйо. Після того, як з машин зняли чохли, виявилось, що більшу частину забутої колекції складають Jaguar E-type.

Також цікаво: Jaguar F-Type 2021 представлений офіційно

Кому пощастило знайти оранжерейну колекцію Jaguar – невідомо, однак власник місцевої майстерні Beaulieu Garage вже зробив пропозицію хазяїну скарбу. “Тепер мені потрібно вирішити, що робити з цією купою іржавого металу, якщо власник машин пристане на мою пропозицію”.

Фото: оранжерейна колекція класичних Jaguar / Вarnfinds

Точно невідомо, скільки часу провели автомобілі у занадто вологому середовищі теплиці, однак, судячи з фотографій, над відновленням знайдених автомобілів потрібно буде попотіти.

Фото: реставрація Jaguar E-type / Аutoevolution

Власник Beaulieu Garage говорить, що деякі з “Ягуарів” навіть на ходу – їм потрібен мінімальний техогляд та сервіс. Інші ж потребують набагато більше роботи, аби привести їх до ладу. Кілька машин новий власник планує залишити собі, а решту виставити на продаж.

Також цікаво: Власник Bugatti Veyron розповів, у скільки йому обходиться утримання гіперкара