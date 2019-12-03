Британський спорткар був явлений світу з невеличкою допомогою Hot Wheels.

Jaguar F-Type випускається з 2013 року і відтоді пережив лиш один рестайлінг. Нинішнє оновлення виявилось досить кардинальним, але чи зможе британське купе відібрати покупців у Porsche, Ferrari чи Aston Martin – покаже час.

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Змін в моделі 2021 року і справді чимало, а головна з них – нова оптика з “каліграфічними” ходовими вогнями. Радіаторна решітка, новий обвіс по колу, новий капот та диски формують зовсім інший образ купе.

Але під капотом будуть знайомі мотори. Баварських двигунів, про які ходили чутки, Jaguar F-Type не дісталось. Натомість з лінійки моторів прибрали 340-сильний трилітровий V6, залишивши тільки його 380-сильну версію. Базовим же, як і раніше, буде чотирициліндровий 2.0 турбо з віддачею у 300 сил. А замість одного відставного мотора новому F-Type призначили 5-літровий V8, котрий може мати дві ступіні потужності: 450 і 575 к.с. У першому випадку F-Type витрачає на прискорення з місця до 100 км/год 4,4 секунди, а топовий на цей момент Jaguar F-Type R виконує вправу за 3,5 секунди. Максималка сягає 285 та 300 км/год. Та це ще не все. Спорткару обіцяна версія SVR, від якої очікують продуктивності у 600 сил і динаміки, здатної протиставити британський спорткар такій іконі, як Porsche 911 Turbo. Усі мотори поєднуються з 8-ступінчатим автоматом із приводом на задню, або обидві осі.

Фото: Jaguar F-Type 2021 / Jaguar

Найпомітнішим нововведенням в інтер'єрі стала нова приладова панель: аналогові покажчики замінили повноцінним 12,3-дюймовим монітором з можливістю налаштування відображення даних. Згадується також вдосконалена мультимедійна система з протоколами інтеграції смартфонів, яка навчилася оновлювати програмне забезпечення “по повітрю”. Спорткар отримав функцію “доброзичливий сусід”, котра дозволяє приглушати звук мотора при запуску.



Ціни на Jaguar F-Type 2021 в Європі стартують з позначки у 63,5 тисячі євро. Модель, як і раніше, доступна в кузові купе та кабріолет. Наразі дорестайлінгова модель в Україні коштує від 1,8 млн гривень.

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