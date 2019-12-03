Британский спорткар был явлен миру с небольшой помощью Hot Wheels.

Jaguar F-Type выпускается с 2013 года и с тех пор пережил лишь один рестайлинг. Нынешнее обновление оказалось достаточно кардинальным, но сможет ли британское купе отобрать покупателей у Porsche, Ferrari или Aston Martin – покажет время.

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Изменений в модели 2021 года действительно немало, а главное из них – новая оптика с "каллиграфическими" ходовыми огнями. Радиаторная решетка, новый обвес по кругу, новый капот и диски формируют совершенно другой образ купе.

Но под капотом будут знакомые моторы. Баварских двигателей, о которых ходили слухи, Jaguar F-Type не досталось. Зато из линейки моторов убрали 340-сильный трехлитровый V6, оставив только его 380-сильную версию. Базовым же, как и раньше, будет четырехцилиндровый 2.0 турбо с отдачей в 300 сил. А вместо одного отставного мотора новому F-Type назначили 5-литровый V8, который может иметь две ступени мощности: 450 и 575 л.с. В первом случае F-Type тратит на ускорение с места до 100 км/ч 4,4 секунды, а топовый на данный момент Jaguar F-Type R выполняет упражнение за 3,5 секунды. Максималка достигает 285 и 300 км/ч. Но это еще не все. Спорткару обещана версия SVR, от которой ожидают производительности в 600 сил и динамики, способной противопоставить британский спорткар такой иконе, как Porsche 911 Turbo. Все моторы сочетаются с 8-ступенчатым автоматом с приводом на заднюю, или обе оси.

Фото: Jaguar F-Type 2021 / Jaguar

Самым заметным нововведением в интерьере стала новая приборная панель: аналоговые указатели заменили полноценным 12,3-дюймовым монитором с возможностью настройки отображения данных. Упоминается также усовершенствованная мультимедийная система с протоколами интеграции смартфонов, которая научилась обновлять программное обеспечение "по воздуху". Спорткар получил функцию "доброжелательный сосед", которая позволяет приглушать звук мотора при запуске.

Цены на Jaguar F-Type 2021 в Европе стартуют с отметки в 63,5 тысячи евро. Модель, как и раньше, доступна в кузове купе и кабриолет. Сейчас дорестайлинговая модель в Украине стоит от 1,8 млн гривен.

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