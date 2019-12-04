Обычно подобные находки случаются в гаражах, но кто-то решил превратить в автохранилище большой парник для растений.

"Автомобильную теплицу" обнаружили в английской деревне Больё. После того, как из машин сняли чехлы, оказалось, что большую часть забытой коллекции составляют Jaguar E-type.

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Кому посчастливилось найти оранжерейную коллекцию Jaguar – неизвестно, однако владелец местной мастерской Beaulieu Garage уже сделал предложение хозяину сокровища. "Теперь мне нужно решить, что делать с этой кучей ржавого металла, если владелец машин примет мое предложение".

Фото: оранжерейная коллекция классических Jaguar / Вarnfinds

Точно неизвестно, сколько времени провели автомобили в слишком влажной среде теплицы, однако, судя по фотографиям, над восстановлением найденных автомобилей нужно будет попотеть.

Фото: реставрация Jaguar E-type / Аutoevolution

Владелец Beaulieu Garage говорит, что некоторые из "Ягуаров" даже на ходу – им нужен минимальный техосмотр и сервис. Другие же требуют гораздо больше работы, чтобы привести их в порядок. Несколько машин новый владелец планирует оставить себе, а остальные выставить на продажу.

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