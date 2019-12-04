Висока вартість житлових квадратних метрів змушує людей шукати альтернативу. Американці заселяють трейлерні парки, та ночують в машинах просто посеред вулиці. В Азії віддають перевагу оселям на воді та багатоповерховим хібарам з мотлоху. Фавели, трущоби, гето – люди виживають, як можуть. На пострадянському просторі сформувалась своя житлова традиція – гаражна.

На сайтах з оголошеннями про оренду та продаж нерухомості час від часу трапляються об’яви про доступні квадратні метри в гаражах. Більше того, деякі власники таких споруд навіть примудряються отримати на них офіційні документи, які засвідчують, що це – житлове помешкання!

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Гаражні кооперативи та приватні гаражі біля квартиних будинків – звична для нас частина пейзажу. Ще у 1990-х вони почали обростати прибудовами і додатковими поверхами. Пізніше почали з’являтись забудовники-шахраї, котрі залишили і продовжують залишати тисячі родин без житла. Тож зараз у будь-якому місті колишнього СРСР можна зустріти справжні архітектурні “шедеври”, що колись були звичайнісінькими гаражами.

Фото: житло в гаражах / Designyoutrust

Двоповерхові, триповерхові, з вікнами та кількома окремими кімнатами, ванною кімнатою та усіма зручностями. Дехто примудряється обладнати камін чи басейн. Одна з головних переваг такого житла – відсутність комунальних платежів. “Що голіший, то мудріший”, кажуть в народі. Один зі свіжих прикладів – житлові гаражі на Рівненщині.

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