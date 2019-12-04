Высокая стоимость жилых квадратных метров заставляет людей искать альтернативу. Американцы заселяют трейлерные парки и ночуют в машинах прямо посреди улицы. В Азии отдают предпочтение жилищам на воде и многоэтажным хибарам из хлама. Фавелы, трущобы, гето – люди выживают, как могут. На постсоветском пространстве сформировалась своя жилищная традиция – гаражная.

На сайтах с объявлениями об аренде и продаже недвижимости время от времени случаются объявления о доступных квадратных метрах в гаражах. Более того, некоторые владельцы таких сооружений даже умудряются получить на них официальные документы, удостоверяющие, что это – жилое помещение!

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Гаражные кооперативы и частные гаражи возле квартиных домов – привычная для нас часть пейзажа. Еще в 1990-х они начали обрастать пристройками и дополнительными этажами. Позже начали появляться застройщики-мошенники, которые оставили и продолжают оставлять тысячи семей без жилья. Поэтому сейчас в любом городе бывшего СССР можно встретить настоящие архитектурные “шедевры”, которые когда-то были обыкновенными гаражами.

Фото: жилье в гаражах / Designyoutrust

Двухэтажные, трехэтажные, с окнами и несколькими отдельными комнатами, ванной комнатой и всеми удобствами. Некоторые умудряются оборудовать камин или бассейн. Одно из главных преимуществ такого жилья – отсутствие коммунальных платежей. "Голь на выдумку хитра", говорят в народе. Один из свежих примеров – жилые гаражи на Ровненщине.

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