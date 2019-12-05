Купить за $100, чтобы потом продать почти за $1 000 000 – не об этом ли мечтает каждый торговец?

В 2013 году руководитель компании Tesla рассказал миру, что приобрел себе автомобиль-субмарину Lotus Esprit из фильма о Джеймсе Бонде 1977 года "Шпион, который меня любил". Шесть лет спустя руководитель компании заявил, что именно бондовский Esprit был положен в основу дизайна Tesla Cybertruck. Это вызвало новую волну интереса к уникальному британскому спорткару и его истории.

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Журналисты CNBC раскопали подробности о кинолегенде. Выяснилось, что примерно за год до того, как владельцем автомобиля стал Илон Маск, бондовский Lotus Esprit случайно нашли в заброшенном хранилище.

В США закон позволяет владельцам складских помещений распродавать собственность арендаторов, если те не вносят арендную плату за хранилище в течение определенного времени. Устраивается "слепой" аукцион, в ходе которого каждый желающий может выкупить все, что находится на складе – все в точности, как в шоу "Охотники за сокровищами" (Storage Hunters/Storage Wars) от канала Discovery. Именно на таком аукционе в 1989 году пара из Лонг-Айленда приобрела за 100 долларов содержание хранилища, не имея ни малейшего представления (как и продавец) о том, что находится внутри. А внутри был Lotus Esprit 1976 года выпуска из фильма "Шпион, который меня любил", известный также под названием Wet Nellie (Влажная Нелли).

Во время съемок фильма было задействовано восемь Lotus Esprit, но именно найденный в хранилище использовался для сцен под водой. Интересно, что новые владельцы машины не видели указанную кинокартину и не имели ни малейшего представления о стоимости и ценности своей находки. И когда машину погрузили на эвакуатор, чтобы доставить новым владельцам, водитель грузовика узнал бондовский Lotus Esprit и только тогда пара поняла, насколько выгодной была последняя сделка.

Фото: Lotus Esprit “Wet Nellie” / Сarscoops

После косметического ремонта, Lotus Esprit несколько раз выставлялся на торги на различных аукционах, пока в 2013 году его не приобрел за 997 тысяч долларов анонимный покупатель – как оказалось позже, им был Илон Маск. Основатель Tesla тогда говорил, что хочет оснастить автомобиль электрической силовой установкой и модификациями, необходимыми для реального преобразования из дорожного автомобиля в мини-субмарину, как это было в кино. Этого пока не случилось, однако свою роль в истории Tesla машина все же сыграла.

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