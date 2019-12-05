Нездоланний шпигун і красуня-супутниця, Aston Martin DB5 з кулеметами у фарах, нова світова загроза і супер-злодій, гарячі погоні, стрілянина, вибухи – трейлер нової стрічки обіцяє усе, що ми любимо у фільмах про Джеймса Бонда.
Студія Universal Pictures випустила перший трейлер фільму про пригоди Джеймса Бонда під назвою “Не час помирати”. Вітчизняний кінодистриб’ютор вже підготував українську версію трейлеру.
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У 25-й за рахунком стрічці про таємного агента 007 головна роль знову дісталась Деніелу Крейгу. Антагоністом його героя стане суперзлодій у виконанні Рамі Малека, а супутницею – психіатр Мадлен Суонн у виконанні Леї Сейду. Режисером картини виступив Кері Фукунага. B&H Film Distribution Company повідомляє, що прем'єра стрічки “Не час помирати” відбудеться 9 квітня 2020 року.
У фільмі Бонд, як завжди, користуватиметься різним транспортом, переважно британських марок, але ключовими колісними “персонажами” стануть Aston Martin DB5, нашпигований різноманітним секретним озброєнням та Aston Martin Valhalla. Крім них у стрічці з’являться Aston Martin DBS Superlegerra та Aston Martin V8 Vantage, кілька Range Rover та новий Land Rover Defender.
За сюжетом картини Бонд тимчасово відійшов від справ і відпочиває на Ямайці. Там шпигуна знаходить давній друг з ЦРУ Фелікс Лайтер, котрий просить допомоги врятувати викраденого вченого. 007 повертається на службу і вкотре рятує світ він тотальної і, начебто невідворотної, загрози.
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