Нездоланний шпигун і красуня-супутниця, Aston Martin DB5 з кулеметами у фарах, нова світова загроза і супер-злодій, гарячі погоні, стрілянина, вибухи – трейлер нової стрічки обіцяє усе, що ми любимо у фільмах про Джеймса Бонда.

Студія Universal Pictures випустила перший трейлер фільму про пригоди Джеймса Бонда під назвою “Не час помирати”. Вітчизняний кінодистриб’ютор вже підготував українську версію трейлеру.

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У 25-й за рахунком стрічці про таємного агента 007 головна роль знову дісталась Деніелу Крейгу. Антагоністом його героя стане суперзлодій у виконанні Рамі Малека, а супутницею – психіатр Мадлен Суонн у виконанні Леї Сейду. Режисером картини виступив Кері Фукунага. B&H Film Distribution Company повідомляє, що прем'єра стрічки “Не час помирати” відбудеться 9 квітня 2020 року.

У фільмі Бонд, як завжди, користуватиметься різним транспортом, переважно британських марок, але ключовими колісними “персонажами” стануть Aston Martin DB5, нашпигований різноманітним секретним озброєнням та Aston Martin Valhalla. Крім них у стрічці з’являться Aston Martin DBS Superlegerra та Aston Martin V8 Vantage, кілька Range Rover та новий Land Rover Defender.

Past, present and future.



To mark the 25th Bond film, #NoTimeToDie, four of our cars will be featured in the film.



From the classic DB5 and V8 Vantage, to the new DBS Superleggera and Aston Martin Valhalla, there is something for every Bond fan.#JamesBondDay@007 pic.twitter.com/cmKvswriHo — Aston Martin (@astonmartin) 5 октября 2019 г.

За сюжетом картини Бонд тимчасово відійшов від справ і відпочиває на Ямайці. Там шпигуна знаходить давній друг з ЦРУ Фелікс Лайтер, котрий просить допомоги врятувати викраденого вченого. 007 повертається на службу і вкотре рятує світ він тотальної і, начебто невідворотної, загрози.

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