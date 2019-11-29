На того, кому це вдастсься, чекає цілком реальна слава.

Вважаєте себе надзвичайно вправним водієм? Доведіть це, перемогою над чинним чемпіоном світу Формули 1. Льюїс Хемілтон кинув виклик усьому світу.

Також цікаво: Відео: піт-стоп в невагомості від Red Bull Racing

Потрапити в чемпіонат Формула 1 мріє багато професійних гонщиків, та вдається це одиницям. А здобувати перемогу за перемогою і стати чемпіоном випадає шанс лиш обраним. І тепер, щоб ним стати, не потрібні величезні фінансові вкладення та роки підготовки.

Усе, що потрібно – придбати гру Gran Turismo Sport чи завантажити останнє оновлення для неї, та показати кращі результати, ніж у чемпіона Формули 1 Льюїса Хемілтона.



На віртуальних треках Gran Turismo Sport вашим суперником буде шестиразовий чемпіон світу Формула 1. Гравцям пропонується показати кращі результати, ніж у Хемілтона. Потрібно зазначити, що у грі зафіксовані результати пілота команди “Мерседес” не з реального світу, а саме кращий ігровий час.

Останнє оновлення Gran Turismo Sport також розширило список доступних автомобілів, включаючи представлений у жовтні 1005-сильний електрокар Jaguar Vision Gran Turismo.



Також цікаво: Цей McLaren Senna не має жодної кінської сили, але швидший за будь-який гіперкар (відео)