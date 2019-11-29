Того, кому это удастся, ждет вполне реальная слава.

Считаете себя чрезвычайно искусным водителем? Докажите это, победой над действующим чемпионом мира Формулы 1. Льюис Хэмилтон бросил вызов всему миру.

Также интересно: Видео: пит-стоп в невесомости от Red Bull Racing

Попасть в чемпионат Формула 1 мечтает много профессиональных гонщиков, но удается это единицам. А одерживать победу за победой и стать чемпионом выпадает шанс лишь избранным. И теперь, чтобы им стать, не нужны огромные финансовые вложения и годы подготовки.

Все, что нужно – это приобрести игру Gran Turismo Sport или скачать последнее обновление для нее, и показать лучшие результаты, чем у чемпиона Формулы 1 Льюиса Хэмилтона.

На виртуальных треках Gran Turismo Sport вашим соперником будет шестикратный чемпион мира Формула 1. Игрокам предлагается показать лучшие результаты, чем у Хэмилтона. Нужно отметить, что в игре зафиксированы результаты пилота команды “Мерседес” не из реального мира, а именно лучшее игровое время.

Последнее обновление Gran Turismo Sport также расширило список доступных автомобилей, включая представленный в октябре 1005-сильный электрокар Jaguar Vision Gran Turismo.

Также интересно: Этот McLaren Senna не имеет ни одной лошадиной силы, но быстрее любого гиперкара (видео)