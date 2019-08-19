Компанія Aston Martin показала перший виїзд нового суперкара Valhalla на гоночную трассу. Разом з ним на трек випустили все ще закамуфльований гіперкар Valkyrie.

Гібридний суперкар Aston Martin Valhalla розроблявся британцями спільно з інженерами команди F1 Red Bull Racing, тож на гоночному треку він у своїй тарілці. А щоб на трасі Сільверстоун йому не було самотньо, компанію “Валгалла” склав новий флагман бренду – гіперкар Valkyrie.

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Пара найочікуваніших новинок Aston Martin сукупною вартістю близько 4,5 мільйонів доларів – суперкари Valhalla та Valkyrie, провели тестовий заїзд по британському автодрому Сільверстоун.

Поки виробник не розкриває характеристики Valhalla: відомо лише, що родзинкою моделі стане активна аеродинаміка, а в основі гібридної силової установки буде турбомотор V6 власної розробки.

Aston Martin позиціонує Valhalla як конкурена Porsche 918 Spyder та Ferrari LaFerrari. За непідтвердженою інформацією потужність силогої установки Valhalla перевищуватиме 1000 кінських сил, при спорядженої масі в 1350 кілограмів.

Хардкорніший Aston Martin Valkyrie буде оснащений атмосферним двигуном Cosworth V12 об'ємом 6,5 літрів. Виробник заявляє, що це найпотужніший атмосферник на ринку на сьогодні, його продуктивність становить 1146 кінських сил і 900 ньютонметрів крутного моменту. Мотор Valhalla працюватиме в складі гібридної силової установки, тож його продуктивність повинна бути ще вищою.

Британський автовиробник випустить 500 екземплярів Valhalla. Перші покупці отримають автомобілі в 2021 році. Valkyrie зберуть лише 150, а покупці отримають перші автомобілі вже цього року.

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