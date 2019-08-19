Компания Aston Martin показала первый выезд нового суперкара Valhalla на гоночную трассу. Вместе с ним на трек выпустили все еще закамуфлированный гиперкар Valkyrie.

Гибридный суперкар Aston Martin Valhalla разрабатывался британцами совместно с инженерами команды F1 Red Bull Racing, поэтому на гоночном треке он в своей тарелке. А чтобы на трассе Сильверстоун ему не было одиноко, компанию “Валгалле” составил новый флагман бренда – гиперкар Valkyrie.

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Пара самых ожидаемых новинок Aston Martin совокупной стоимостью около 4,5 миллионов долларов – суперкары Valhalla и Valkyrie, провели тестовый заезд по британскому автодрома Сильверстоун.

Пока производитель не раскрывает характеристики Valhalla: известно лишь, что изюминкой модели станет активная аэродинамика, а в основе гибридной силовой установки будет турбомотор V6 собственной разработки.

Aston Martin позиционирует Valhalla как конкурена Porsche 918 Spyder и Ferrari LaFerrari. По неподтвержденной информации мощность силогої установки Valhalla будет превышать 1000 лошадиных сил, при снаряженной массе в 1350 килограммов.

Хардкорнее Aston Martin Valkyrie будет оснащен атмосферным двигателем Cosworth V12 объемом 6,5 литров. Производитель заявляет, что это самый мощный атмосферник на рынке на сегодня, его производительность составляет 1146 лошадиных сил и 900 ньютонметров крутящего момента. Мотор Valhalla будет работать в составе гибридной силовой установки, поэтому его производительность должна быть еще выше.

Британский автопроизводитель выпустит 500 экземпляров Valhalla. Первые покупатели получат автомобили в 2021 году. Valkyrie соберут лишь 150, а покупатели получат первые автомобили уже в этом году.

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