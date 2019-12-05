Непреодолимый шпион и красавица-спутница, Aston Martin DB5 с пулеметами в фарах, новая мировая угроза и супер-вор, горячие погони, стрельба, взрывы – трейлер новой ленты обещает все, что мы любим в фильмах о Джеймсе Бонде.

Студия Universal Pictures выпустила первый трейлер фильма о приключениях Джеймса Бонда под названием “Не время умирать”. Отечественный кинодистрибьютор уже подготовил украинскую версию трейлера.

Смотрите также: Audi показала на видео электрокар RSQ E-Tron, созданный для "Шпионов под прикрытием"

В 25-й по счету ленте о тайном агенте 007 главная роль вновь досталась Дэниелу Крейгу. Антагонистом его героя станет суперзлодей в исполнении Рами Малека, а спутницей – психиатр Мадлен Суонн в исполнении Леи Сейду. Режиссером картины выступил Кэри Фукунага. B&H Film Distribution Company сообщает, что премьера фильма “Не время умирать” состоится 9 апреля 2020 года.

В фильме Бонд, как всегда, будет пользоваться разным транспортом, преимущественно британских марок, но ключевыми колесными “персонажами” станут Aston Martin DB5, напичканный разнообразным секретным вооружением и Aston Martin Valhalla. Кроме них в ленте появятся Aston Martin DBS Superlegerra и Aston Martin V8 Vantage, несколько Range Rover и новый Land Rover Defender.

Past, present and future.



To mark the 25th Bond film, #NoTimeToDie, four of our cars will be featured in the film.



From the classic DB5 and V8 Vantage, to the new DBS Superleggera and Aston Martin Valhalla, there is something for every Bond fan.#JamesBondDay@007 pic.twitter.com/cmKvswriHo — Aston Martin (@astonmartin) 5 октября 2019 г.

По сюжету картины, Бонд временно отошел от дел и отдыхает на Ямайке. Там шпиона находит давний друг из ЦРУ Феликс Лайтер, который просит помощи спасти похищенного ученого. 007 возвращается на службу и в очередной раз спасает мир от тотальной и, вроде бы, неотвратимой угрозы.

Также интересно: Gran Turismo Sport дает каждому шанс победить Льюиса Хэмилтона