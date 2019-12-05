Непреодолимый шпион и красавица-спутница, Aston Martin DB5 с пулеметами в фарах, новая мировая угроза и супер-вор, горячие погони, стрельба, взрывы – трейлер новой ленты обещает все, что мы любим в фильмах о Джеймсе Бонде.
Студия Universal Pictures выпустила первый трейлер фильма о приключениях Джеймса Бонда под названием “Не время умирать”. Отечественный кинодистрибьютор уже подготовил украинскую версию трейлера.
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В 25-й по счету ленте о тайном агенте 007 главная роль вновь досталась Дэниелу Крейгу. Антагонистом его героя станет суперзлодей в исполнении Рами Малека, а спутницей – психиатр Мадлен Суонн в исполнении Леи Сейду. Режиссером картины выступил Кэри Фукунага. B&H Film Distribution Company сообщает, что премьера фильма “Не время умирать” состоится 9 апреля 2020 года.
В фильме Бонд, как всегда, будет пользоваться разным транспортом, преимущественно британских марок, но ключевыми колесными “персонажами” станут Aston Martin DB5, напичканный разнообразным секретным вооружением и Aston Martin Valhalla. Кроме них в ленте появятся Aston Martin DBS Superlegerra и Aston Martin V8 Vantage, несколько Range Rover и новый Land Rover Defender.
По сюжету картины, Бонд временно отошел от дел и отдыхает на Ямайке. Там шпиона находит давний друг из ЦРУ Феликс Лайтер, который просит помощи спасти похищенного ученого. 007 возвращается на службу и в очередной раз спасает мир от тотальной и, вроде бы, неотвратимой угрозы.
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