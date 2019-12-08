Времена обнаженной красоты прошли. Сорок седьмой выпуск ежегодного фото-альманаха итальянского шинника посвящен сильной и независимой женщине и поиску ее нежного образа.

Фотограф Паоло Роверси решил передать женскую красоту с помощью "шекспировских" образов и назвал свою работу "В поисках Джульетты".

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Календарь 2020 года содержит 132 страницы, это настоящий альманах. В нем содержится 58 цветных и черно-белых фотографий, на которых изображены главные героини на фоне пейзажей итальянского города Верона, а также отрывки из "Ромео и Джульетты".

Для нынешнего календаря позировали известные актрисы, певицы и художницы Клер Фой, Миа Гот, Крис Ли, Индия Мур, Розалия, Стелла Роверси, Яра Шахиди, Кристен Стюарт и Эмма Уотсон.

Фото из календаря Pirelli 2020 / Pirelli

Паоло Роверси признался, что впервые прочитал "Ромео и Джульетту" еще подростком, и с тех пор для него это стало историей о высшей любви. "Для съемки в календаре я искал чистую душу, полную невиновности, силы, красоты, нежности и смелости – качеств влюбленной женщины", – прокомментировал свою работу автор.

Календарь 1992 года полностью повторяет нынешний по датам, поэтому мы решили вспомнить, каким был знаменитый календарь Pirelli 28 лет назад.



А также заглянули в самое начало – 1964 год.

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