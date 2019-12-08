Часи оголеної краси минули. Сорок сьомий випуск щорічного фото-альманаха італійського шинника присвячений сильній і незалежній жінці та пошуку її ніжного образу.

Фотограф Паоло Роверсі вирішив передати жіночу красу через “шекспірівські" образи і назвав свою роботу “В пошуках Джульєти”.

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Календар 2020 року містить 132 сторінки, це справжній альманах. У ньому містяться 58 кольорових і чорно-білих світлин, на яких зображені головні героїні на тлі пейзажів ітаійського міста Верона, а також уривки з “Ромео і Джульєтти”.

Для цьогорічного календаря позували відомі актриси, співачки і художниці: Клер Фой, Міа Гот, Кріс Лі, Індія Мур, Розалія, Стелла Роверсі, Яру Шахід, Крістен Стюарт та Емма Уотсон.

Фото з календаря Pirelli 2020 року / Pirelli

Паоло Роверс зізнався, що вперше прочитав “Ромео і Джульєтту” ще підлітком, і з тих пір для нього це стало історією про вищу любов. “Для зйомки в календарі я шукав чисту душу, повну невинності, сили, краси, ніжності і сміливості – якостей закоханої жінки”, – прокоментував свою роботу автор.

Календар 1992 року повністю повторює нинішній за датами, тож ми вирішили пригадати, яким був знаменитий календар Pirelli 28 років тому.



А також зазирнули у самий початок – 1964 рік.

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