Треба вміти радіти, як діти. Як ці дорослі хлопці.

Збудував найдовший у світі трек не хто небудь, а чемпіон NASCAR ДжоЇ Лоґано. Попередній рекорд був встановлений у 2018 році в офісі компанії з виробництва масштабних моделей Mattel і становив 560,30 метра.

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Зірка NASCAR Джої Лоґано перетворив свій особистий гараж у одну велику ігрову кімнату, створивши те, що офіційно визнано найдовшим треком для Hot Wheels у світі.

Збудована Джої доріжка з рампами механічних прискорювачів простяглась на 591,6 метра. У ролику можна побачити і справжні автомобілі з приватної колекції гонщика: DeLorean, Ford GT та пару крутих Mustang Hot Wheels, не іграшкових.

Лоґано отримав сертифікат від Книги рекордів Гіннесса, що засвідчує його досягнення. А бурхливу радість від цієї події можна почути та побачити в кінці відео.

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