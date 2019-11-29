Надо уметь радоваться, как дети. Как эти взрослые ребята.

Построил самый длинный в мире трек не кто нибудь, а чемпион NASCAR Джои Логан. Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году в офисе компании по производству масштабных моделей Mattel и составил 560,30 метра.

Также интересно: Gran Turismo Sport дает каждому шанс победить Льюиса Хэмилтона

Звезда NASCAR Джои Логан превратил свой личный гараж в одну большую игровую комнату, создав то, что официально признано самым длинным треком для Hot Wheels в мире.

Построенная Джои дорожка с рампами механических ускорителей протянулась на 591,6 метра. В ролике можно увидеть и настоящие автомобили из частной коллекции гонщика: DeLorean, Ford GT и пару крутых Mustang Hot Wheels, а не игрушечных.

Логан получил сертификат от Книги рекордов Гиннесса, удостоверяющий его достижение. А бурную радость от этого события можно услышать и увидеть в конце видео.

Смотрите также: Из BMW 4 серии Gran Coupe сделали прицеп для BMW 4 серии Gran Coupe (видео)