Власник навіть не пошкодував тюнінгових компонентів для свого незвичайного трейлера і пофарбував півтори машини в один колір.

Комплект розширення кузову, спойлер, розкішні диски, багажник на даху і розпилені навпіл передні дверцята: цей німецький спорткар вже ніколи не зможе показати свої кращі якості, оскільки тепер він – просто багажник. Хоча й не простий.

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Цей “автопоїзд” був помічений на Тайвані. Що змусило власника піти на такий крок і перетворити BMW 4-серіїі Gran Coupe на трейлер – невідомо. У більшості випадків подібні перевтілення відбуваються з машинами, розбитими в аварії, тож не виключено, що своє попереднє життя “Бімер” закінчив саме так.

Фото: “півтора” BMW / Carakoom

У соцмережах розгорілось бурхливе обговорення цього проекту, користувачі також намагаються розшукати власника 1,5 автомобіля, аби отримати більше інформації про ефектний проект.

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