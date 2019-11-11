Владелец даже не пожалел тюнинговых компонентов для своего необычного трейлера и покрасил полторы машины в один цвет.

Комплект расширения кузова, спойлер, роскошные диски, багажник на крыше и распиленная пополам передняя дверь: этот немецкий спорткар уже никогда не сможет показать свои лучшие качества, поскольку теперь он – просто багажник. Хотя и не простой.

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Этот “автопоезд” был замечен в Тайване. Что заставило владельца пойти на такой шаг и превратить BMW 4-серии Gran Coupe в трейлер – неизвестно. В большинстве случаев подобные перевоплощения происходят с машинами, разбитыми в аварии, поэтому не исключено, что свою предыдущую жизнь “Бимер” закончил именно так.

Фото: “полтора” BMW / Carakoom

В соцсетях разгорелось бурное обсуждение этого проекта, пользователи также пытаются разыскать владельца 1,5 автомобиля, чтобы получить больше информации об эффектном проекте.

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