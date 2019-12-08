У добірку увійшли свіжі телевізійні ролики від брендів Volkswagen Group, а також епічні відео кількох попередніх років.

Щоразу, відкриваючи сторінку YouTube, у списку рекомендованих відео обов’язково є кілька добірок “смішних автомобільних реклам”, але більшість із них містять настільки “бородаті” ролики, що на них вже важко впізнати моделі машин, які рекламувались. А між тим, автовиробники і локальні їх підрозділи щороку випускають сотні цікавих арт-реклам. У цю добірку потрапили свіжі відео від трьох марок концерну Volkswagen. Приємного перегляду.

Дивіться також: Кумедні та цікаві відео про машини з COUB

Відкриває галерею відео серія від іспанської марки SEAT. Вона має слоган Do Your Thing – “роби своє” або “роби по-своєму”. Він сказав так, вона сказала так, а я сказав – Arona.

Криза середнього віку каже “спорткар”, діти кажуть “мінівен”, я сказав – не мій стиль. Бос сказав “купе”, пес сказав “кросовер”, я кажу – а чому б не те й інше?

Будинок? Діти? Route 66!

А цей рекламний ролик присвячений новому SEAT Ibiza і називається Start moving. Він потрапив у добірку завдяки тому, що розміщений на українському каналі SEAT.

Модний журнал жіночий Cosmopolitain та SEAT випустили колекцію особливих хетчбеків найменшої моделі марки, спеціально для дівчат. Кожна – для окремого знаку зодіака.

Британський підрозділ SEAT випустив “теплий” рекламний ролик про кросовер Tarraco з призивом ніколи не зупинятись. “Ми зупиняємось не тому, що старіємо, а старіємо, тому що зупиняємось”, говорить надихаюче відео під назвою The Switch (“Перемикач”).



Американський підрозділ Vokswagen знімає багато іронічної, саркастичної та просто кумедної реклами. Теми завжди трендові. У відео під назвою “Переїзд” (Moving), присвяченому Volkswagen Tiguan, ми бачимо трьох подружок, що спакували усі пожитки однієї з жінок у місткий кросовер та поїхали геть, поки “жалюгідний” чоловік грався у віртуальній реальності.

Трохи канадійського гумору у рекламному ролику Volkswagen Golf GTI: Pizza.

А ось цілий гостросюжетний блокбастер від французів, теж про Golf GTI.

Golf GTD – модель трохи скромніша за своїми характеристиками, ніж GTI, однак теж має “позитивний вплив” на своїх пасажирів.

В якийсь момент Volkswagen перейшов від акцентів на спортивності та надійності своїх автомобілів, до наголошування на технологічності та еко-дружності. Ролик Enjoy The Silence (“Насолоджуйся тишею”), присвячений електротранспорту, був одним з перших у цьому напрямку.

А цей ролик про електричний мінівен ID BUZZ – один з нових. Емоційне відео під заголовком Something Big (“Щось велике”) намагається охопити неосяжне, описуючи усі вражаюче гарні якості електро-буса та нової ери мобільності.

Главу про Volkswagen закриває кумедне відео про “дорослий кросовер” Tiguan, The grown-up SUV. Ох, вже ці батьки!

Дивіться також: Суперкар Блонді першою дали покататись на електричному супер-кросовері GFG Style 2030

Поява у лінійці Audi флагманського кросовера Q8 стала справжньою сенсацією. Як не використати це в рекламі?

Рекламна кампанія моделі мала наступний посил: власник цього автомобіля диктує світу свої правила.

А це вже дуже локальна реклама від нью-йоркського дилера Audi Queens, оцінити її гумор краще за всіх можуть саме жителі цього округу мегаполіса. Суть ролика у тому, що лиш у місцевих є “свій” м’ясник, та інші “потрібні люди”, в яких можна купити кращий продукт у місті – м’ясну вирізку чи твидовий костим. У данному випадку “своїм” є для покупців Audi Queens, а ласим шматком – Q8.

Ця історія про те, як народжуються “Авантери”, “Авантюристи” – шанувальники універсалів Audi Avant. Ролик An Avant Story стверджує, що ця любов передається із покоління в покоління.

Коли вже мова зайшла про спорткари з чотирма кільцями на капоті, то не можна не згадати це кумедне відео про R8.



А завершить нинішню добірку рекламний ролик від Audi, представлений до минулорічного різдва – нового марка ще не показала.

Також цікаво: Pirelli випустила календар на 2020 рік з красунями у стилі емансіпе