Купеподібний кросовер під номером "05" став четвертою моделлю міжнародної марки.

Китайський концерн Geely отримав певні вигоди від придбання шведської марки Volvo, а усе найкраще від цього симбіозу дісталось новоствореному бренду Lynk & Co. На ринок Китаю вийшов купеподібний кросовер з індексом “05”, котрий є продовженням кросовера під номером “01”, але зовсім на нього не схожий.

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Індекс 01 носить перший кросовер Lynk & Co, від якого “нуль п’ятому” дісталась технічна начинка, однак новачок виявився зовсім не схожим на “одиничку”. Дизайнери доклали максимум зусиль, аби два позашляховика не можна було переплутати. Lynk & Co 05 збудований на модульній платформі CMA, розробленій Geely, спільно з Volvo. Довжина кросовера становить 4592 мм, колісна база – 2734 мм. Новачок отримав власну оптику, відмінну від 01, нові бампери та решітку радіатора, а також 20-дюймові колісні диски.

Всередині Lynk & Co 05 також має мало спільного з першим кросовером. “Чистий”, лаконічний інтер’єр позбувся більшости фізичних клавіш, збільшив свої монітори та обзавівся новим кермом. Дизайн передньої панелі та центрального тунелю у нього також свої.

А от силові агрегати Lynk & Co 05 – знайомі по інших моделях на платформі CMA. Базовим для крос-купе є дволітровий турбомотор Volvo Drive-E потужністю у 190 к.с., а альтернативою йому будуть два гібридних агрегати на основі трициліндрового півторалітрового турбомотора. У якості трансмісії використовується 8-ступеневий автомат Aisin, котрий спрямовує оберти на передню вісь або ж на обидві, якщо власник доплатив за таку опцію.

Фото: Lynk & Co 05 / Motor1, Autohome

Наразі Lynk & Co 05 вважається флагманом марки, а відтак йому пророкують найвищий цінник з усіх моделей “Лінк і ко”. Як і личить флагману, в списку оснащення новинки значаться панорамний дах з люком, оздоблення салону шкірою і замшею, електрорегулювання передніх крісел та адаптивний круїз-контроль. Ціни на Lynk & Co 05 стартують з відмітки у 250 тисяч юанів – це близько 840 тисяч гривень або 35 тисяч доларів за поточним курсом.

У 2020 році Lynk & Co повинен вийти на європейський ринок, а першою старосвітською країною для марки має стати столиця Нідерландів.

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