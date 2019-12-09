За чутками, батарейну силову установку кросовер отримає від Mitsubishi Outlander PHEV.

Британський портал AutoExpress, посилаючись на віце-президента європейського підрозділу Nissan, повідомляє про появу гібридної силової установки у наступного покоління Qashqai.

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Виробництво Nissan Qashqai третього покоління стартує наприкінці 2020 року. Кросовер збереже розміри актуальної моделі, однак “переїде” на нову версію платформи CMF, розширить список електронного оснащення, включаючи систему напівавтономного водіння ProPilot 2.0, а також отримає дві гібридні версії.

Фото: Nissan Qashqai на Женевському автосалоні 2017 року / Drew Phillips/Autoblog

Першим повинен з'явитись гібрид Nissan з технологією e-Power. Його бензиновий двигун буде грати роль генератора і живити електромотор. Другий тип гібридної силової установки Nissan запозичить у Mitsubishi Outlander PHEV.

Фото: рендери Nissan Qashqai 3-го покоління / Avarvarii/AutoExpress

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