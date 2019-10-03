На ринку США паркетник також запропонований у двох дорогих комплектаціях, яких не було раніше.

Японці “прокачали” електроніку для QX50 нового модельного року. Кросовера отримав новий мультимедійний комплекс InTouch з підтримкою додатків Android Auto та Apple CarPlay, нові системи допомоги водію та багатше оздоблення.

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На центральній консолі QX50 прописалась пара сенсорних екранів з діагоналлю 8 та 7 дюймів. Розширений список електронних асистентів включає: адаптивний круїз-контроль ProPILOT Assist, моніторинг сліпих зон, утримання в смузі руху, автоматичне управління дальнім світлом, роботизоване гальмування при їзді з включеною задньою передачею і екстреним гальмуванням при виявленні пішоходів.

Силові агрегати моделі залишились незмінними: під капотом працює дволітровий агрегат VC-Turbo з чотирма циліндрами зі змінним ступенем стиснення, який в парі з варіатором продукує 268 к.с. і 379 Нм крутного моменту. Система повного приводу доступна у якості опції.

Фото: Infiniti QX50 2020 / Infiniti

Дві нові топові комплектації для QX50 2020 року отримали назви Sensory та Autograph. Перша пропонує світлодіодну оптику Ice Cube з інтелектуальною функцією освітлення, панорамний дах, рейлінги на даху та 20-дюймові диски. Всередині такий кросовер має шкіряні сидіння та кермо з підігрівом, стереосистему Bose преміум-класу, автоматичне затемнення дзеркала заднього огляду, GPS-навігацію і підключення HomeLink.

Внутрішнє оздоблення QX50 Autograph додає до списку функцію охолодження крісел, проекційний дисплей, кліматичну установку на три зони та функцію розпізнавання дорожніх знаків.

Базовий цінник на Infiniti QX50 2020 модельного року становить 37 250 доларів (на $600 більше за попередню модель), а топова повнопривідна версія Autograph AWD оцінена у 55 850 доларів. Продажі у США стартують вже цієї осені.

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