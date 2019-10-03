На рынке США паркетник также предложен в двух дорогих комплектациях, которых не было раньше.

Японцы “прокачали” электронику для QX50 нового модельного года. Кроссовер получил новый мультимедийный комплекс InTouch с поддержкой приложений Android Auto и Apple CarPlay, новые системы помощи водителю и более дорогую отделку.

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На центральной консоли QX50 прописалась пара сенсорных экранов с диагональю 8 и 7 дюймов. Расширенный список электронных ассистентов включает: адаптивный круиз-контроль ProPILOT Assist, мониторинг слепых зон, удержание в полосе движения, автоматическое управление дальним светом, роботизированное торможение при езде с включенной задней передачей и экстренным торможением при обнаружении пешеходов.

Силовые агрегаты модели остались неизменными: под капотом трудится двухлитровый агрегат VC-Turbo с четырьмя цилиндрами с переменной степенью сжатия, который в паре с вариатором продуцирует 268 л.с. и 379 Нм крутящего момента. Система полного привода доступна в качестве опции.

Фото: Infiniti QX50 2020 / Infiniti

Две новые топовые комплектации для QX50 2020 года получили названия Sensory и Autograph. Первая предлагает светодиодную оптику Ice Cube с интеллектуальной функцией освещения, панорамную крышу, рейлинги на крыше и 20-дюймовые диски. Внутри такой кроссовер имеет кожаные сиденья и руль с подогревом, стереосистему Bose премиум-класса, автоматическое затемнение зеркала заднего вида, GPS-навигацию и подключение HomeLink.

Внутренняя отделка QX50 Autograph добавляет к списку функцию охлаждения кресел, проекционный дисплей, климатическую установку на три зоны и функцию распознавания дорожных знаков.

Базовый ценник на Infiniti QX50 2020 модельного года составляет 37 250 долларов (на $600 больше предыдущей модели), а топовая полноприводная версия Autograph AWD оценена в 55 850 долларов. Продажи в США стартуют уже этой осенью.

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