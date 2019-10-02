Вместе с топовыми кроссоверами обеих серий официально представлены и младшие версии X5 M и X6 M.

В новых “горячих” баварских кроссоверах все и всего больше: мощности, роскоши, стиля. Колес, конечно, четыре, но они тоже большие.

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BMW пополнила линейку своих спортивных моделей сразу четырьмя новинками. Поскольку все четыре модели, по сути, являются вариациями одного автомобиля, на всех им выделили один двигатель, однако он имеет два варианта отдачи.

Характеристики BMW X5 M и X6 M 2020

4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом работает в связке с 8-позиционным "автоматом" M Steptronic и фирменной системой полного привода с активным дифференциалом. Производительность агрегата составляет 600 л. с. и 750 Нм крутящего момента. Это на четверть сотни больше, чем у предшественника. Шесть сотен лошадей разгоняют М-кроссоверы до 100 км/ч за 3,9 секунды – на 0,3 с быстрее, чем раньше. Максимальная скорость по-прежнему составляет 250 км/ч или 290 с опциональным набором M driver's Package.

Фото: BMW X5 M Competition 2020 / BMW

Для версий BMW X5 M Competition и X6 M Competition мощность агрегатов была доведена до 625 лошадиных сил, при тех же показателях крутящего момента. Оба кроссовера Competition выигрывают у обычных X5 M и X6 M одну десятую секунды на ускорении до сотни. Остальные характеристики идентичны базовым M-кроссоверы.

Оснащение BMW X5 M Competition и X6 M Competition

Само собой, спортивные кроссоверы получили модифицированную подвеску, которая включает адаптивные М-амортизаторы с активной системой стабилизации и тремя режимами работы: Comfort, Sport и Sport +. Паркетники оснащаются 21-дюймовыми колесами, а для версий с пометкой Competition доступны 22-дюймовые диски для задней оси. За ними хорошо видны огромные М-тормоза с 395-миллиметровыми дисками и шестипоршневыми суппортами на передней оси и 380-миллиметровыми на задней.

Отделка M и M Competition предусматривает аэродинамический комплект, в котором даже боковые зеркала были оптимизированы для лучшей обтекаемости. Вместе с тем были изменены решетки радиатора, добавлен спойлер, а в заднем бампере прописались четырехствольные патрубки выхлопа.

Фото: BMW X6 M Competition 2020 / BMW

В интерьере появились спортивные кресла, М-руль, отделанный кожей, алюминивые или карбоновые вставки, дополнительная подсветка и оригинальный джойстик коробки передач. Список оснащения также включает последнюю версию мультимедийной системы с 12,3-дюймовым монитором и цифровой панелью приборов.

Цены BMW X5 M / X6 M 2020

Цены на новинки объявлены пока только для рынка Северной Америки. Базовый BMW X5 M оценен в 105 100 долларов, а X5 M Competition обойдется в 114 100 долларов, без дополнительных опций. "Икс шестой" в версии M можно поставить в свой гараж за 108 600 долларов, топовая версия купеобразного кроссовера обойдется в 117 600 долларов. Старт продаж намечен на весну следующего года.

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