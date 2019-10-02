Разом з топовими кросоверами обох серій офіційно представлені і молодші версії X5 M та X6 M.

У нових “гарячих” баварських кросоверів усе й усього більше: потужності, розкоші, стилю. Коліс, звичайно, чотири, але вони теж більші.

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BMW поповнила лінійку своїх спортивних моделей одразу чотирма новинками. Оскільки усі чотири моделі, по суті, є варіаціями одного автомобіля, на всіх їм виділили один двигун, проте він має два варіанти віддачі.

Характеристики BMW X5 M та X6 M 2020

4,4-літровий V8 з подвійним турбонаддувом працює у зв’язці з 8-позиційним автоматом M Steptronic та фірмовою системою повного приводу з активним диференціалом. Продуктивність агрегата становить 600 к.с. та 750 Нм крутного моменту. Це на чверть сотні більше, ніж у попередника. Шість сотень коней розганяють М-кросовери до 100 км/год за 3,9 секунди – на 0,3 с швидше, ніж раніше. Максимальна швидкість, як і раніше становить 250 км/год або 290 з опційним набором M Driver's Package.

Фото: BMW X5 M Competition 2020 / BMW

Для версій BMW X5 M Competition і X6 M Competition потужність агрегатів була доведена до 625 кінських сил, при тих же показниках крутного моменту. Обидва кросовери Competition виграють у звичайних X5 M та X6 M одну десяту секунди на прискоренні до сотні. Решта характеристик ідентична базовим M-кросоверам.

Оснащення BMW X5 M Competition і X6 M Competition

Само собою, спортивні кросовери отримали модифіковану підвіску, яка включає адаптивні М-амортизатори з активною системою стабілізації і трьома режимами роботи: Comfort, Sport та Sport +. Паркетники оснащуються 21-дюймовими колесами, а для версій з позначкою Competition доступні 22-дюймові диски для задньої осі. За ними добре видно величезні М-гальма з 395-міліметровими дисками і шестипоршневими супортами на передній осі і 380-міліметровими на задній.

Оздоблення M та M Competition передбачає аеродинамічний комплект, в якому навіть бічні дзеркала були оптимізовані для кращої обтічності. Разом з тим були змінені грати радіаторної решітки, доданий спойлер, а у задньому бампері прописались чотириствольні патрубки вихлопу.

Фото: BMW X6 M Competition 2020 / BMW

В інтер'єрі з'явились спортивні крісла, М-кермо, оздоблене шкірою, алюмінієві або карбонові вставки, додаткове підсвічування і оригінальний джойстик коробки передач. Список оснащення також включає останню версію мультимедійної системи з 12,3-дюймовим монітором і цифровою панеллю приладів.

Ціни BMW X5 M / X6 M 2020

Ціни на новинки оголошені поки що тільки для ринку Північної Америки. Базовий BMW X5 M оцінений у 105 100 доларів, а X5 M Competition обійдеться у 114 100 доларів, без додаткових опцій. “Ікс шостий” у версії M можна поставити до свого гаража за 108 600 доларів, топова версія купеподібного кросовера обійдеться у 117 600 доларів. Старт продажів намічений на весну наступного року.

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