Вражаючий показник для кросовера. Та й для будь-якого іншого типу авто.

Купеподібний Mercedes-Benz GLE отримав нову модифікацію зі “старим” дизель-електричним агрегатом. Заявлений виробником показник витрати пального моделі Mercedes-Benz GLE 350 de Coupe становить 1,1-1,3 літри на 100 км.

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GLE 350 de Coupe представлений разом з Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé. Перший відрізняється економічністю, другий – потужністю та стилем.

Дизель-електрична модель кросовера оснащується дволітровим чотирициліндровим агрегатом, електромотором та тяговим акумулятором ємністю 31,2 кВт*год. Продуктивність ДВЗ становить 194 к.с. і 400 Нм, а електромотор видає 136 к.с. і 440 Нм. Нелінійна сукупна віддача комбінованого агрегата становить 320 к.с. і 700 Нм. Батарея забезпечує кросоверу пробіг на електротязі до 100 кілометрів (WLTP), завдяки чому середній показник витрати пального заявлений у межах від 1,1 до 1,3 літрів солярки на 100 км пробігу.

Фото: Mercedes-Benz GLE Coupé 2020 / Daimler

Виробництво усіх версій Mercedes-Benz GLE Coupe незабаром розпочнеться на заводі Daimler в американському штаті Алабама. Однак терміни появи новинки на ринку поки не названі.

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