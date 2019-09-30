16:00, сьогодні

На Франкфуртському автошоу-2019 електричні авто стали центром уваги на кожному стенді. І якщо раніше мова йшла про перспективні розробки, то тепер це серійні машини. Причому не лише маленькі хетчбеки на електротязі, але й кросовери. Один з них і цікавив мене найбільше.

Мова йде про Mercedes-Benz EQC, з яким мені вдалося близько познайомитися напередодні відкриття автошоу - сісти за кермо машини і проїхатися маршрутом вулицями Франкфурта.

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Дизельний гібрид?

Однак тест почався зі знайомства з іншим цікавим представником електрифікованої лінійки Mercedes-Benz - дизельно-електричним гібридом GLE 350 de 4Matic. Його силовий агрегат складається з дволітрового 194-сильного дизеля та електромотора на 136 сил. Сумарно вони видають 320 коней, а обертальний момент сягає 700 Нм. Виключно на електричній тязі цей автомобіль здатен проїхати 106 км і досягти максимальної швидкості 160 км на годину.

Максимальна ж швидкість сягає 210 км/год, при тому що до першої сотні розганяється за 6,8 секунди. За допомогою спеціальної зарядки батарею можна підживити з 10 до 80 відсотків усього за 40 хвилин, а від домашньої розетки вона заряджатиметься 5 годин.

Враження під час їзди відрізняються від звичайного гібрида. Я звик, що бензиново-електричні моделі тихіші. А тут під час активного розгону добре чути дизельне гарчання. Хоча з міськими швидкостями більшість часу гібрид їде на електриці.

Проте не звук мене вразив найбільше, а те, що гібрид має систему рекуперації, якою можна керувати за допомогою пелюсток під кермом. Тягнеш ліву - посилюєш опір електромоторів і рекуперацію. На панелі приладів там де висвічується обраний режим АКП, є індикація режиму рекуперації. Найактивніше гальмує в режимі "Драйв" з двома мінусами. А права пелюстка, "Драйв" з плюсом, означає, що машина просто котитиметься накатом, коли відпустиш газ. Але найкрутіші враження від їзди були ще попереду, бо наступним після гібрида був електрокросовер.

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Електричне майбутнє

Саме електричний кросовер під назвою Mercedes-Benz EQC обіцяє вивести марку в нову еру мобільності. На парковці перед входом на Автошоу було припарковано чимало різних електромобілів, але EQC виділявся не тільки матовою темно-сірою фарбою, але й цікавим стилем.

Електричний паркетник за габаритами схожий на GLC. Але електромобіль значно важчий за звичайний кросовер. EQC важить 2425 кг, і 650 з них припадає на батареї. При цьому в нього нормальний багажник, який вміщує 500 літрів.

Та мене більше цікавило, як він їде, враховуючи, що на увесь тест було відведено менше години. І це в умовах доволі щільного трафіку на вулицях Франкфурта. Тому коли вдавалося першим вирватися зі світлофора, можна було оцінити динаміку.

Він реально швидкий. До сотні (сподіваюся ми не потрапили в камери) розганяється наче якийсь AMG 63 – усього за 5,2 секунд. Це тому, що під кузовом приховано два електромотори, по одному на кожну вісь, які видають аж 408 сил. При цьому електромотори тягнуть не однаково. Передній двигун налаштований на економічний стиль роботи на малих та середніх навантаженнях, а от задній відповідає за динамічні прискорення.

Але електроніка сама вирішує, як задіяти мотори і розподіляє тягу між осями в залежності від ситуації і обраного режиму. Вони перемикаються кнопкою на центральному тоннелі: Comfort, Eco, Max Range, Sport та Individual.

Ще більше вражає обертальний момент – 765 Н*м. З перших же обертів електромотора. Навіть у AMG менше! Але незважаючи на крутий розгін, електромобіль на автобані не суперник потужним бензиновикам, бо максимальну швидкість обмежено на позначці 180 км на годину. Принаймні, якщо вірити технічним характеристикам, бо до трас ми не дісталися.

За твердженням виробника, літієва батарея на 80 кіловат-годин забезпечує пробіг 445-470 км в залежності від опцій, які є на борту. Вона заряджається від розетки потужністю 7,4 кіловата або ж від швидкісного чарджера на 110 кіловат. Останній здатен заповнити аккумулятор з 10 до 80 відсотків усього за 40 хвилин. Випускатимуть електромобіль на заводі в німецькому Бремені. Також в Німеччині випускатимуть акумулятори для нових електрокарів. До речі, Mercedes-Benz відмовився від інвестицій у розробку двигунів внутрішнього згоряння, сконцентрувавшись виключно на електротехнологіях.

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Вже у салонах

І якщо для мене цей тест виглядав, наче можливість одним оком зазирнути в завтрашній день, то для німців - це вже реальність. Модель вже з’явилася в прайс-листах німецьких дилерів за ціною від 71 тисячі євро. Це дорого чи ні? Аби зрозуміти порядок цін в класі, варто згадати, що базовий бензиновий GLC 200 коштує приблизно 46 тисяч євро. З іншого боку, заряджена версія AMG GLC 63 S 4Matic тягне аж на 95 тисяч. А пам'ятаєте про крутний момент?

Втім, для українців електричний EQC швидше за все залишається завтрашнім днем, бо український імпортер обіцяє її в наших салонах лише в 2021 році. Враховуючи динаміку, з якою змінюється автоіндустрія, до того часу з’явиться ще більше електричних моделей із зіркою на капоті.

Автор: Сергій Волощенко

Фото: Владислав Плєшаков та Mercedes-Benz.