Впечатляющий показатель для кроссовера. Да и для любого другого типа авто.

Купеобразный Mercedes-Benz GLE получил новую модификацию со “старым” дизель-электрическим агрегатом. Заявленный производителем показатель расхода топлива модели Mercedes-Benz GLE 350 Coupe de составляет 1,1-1,3 литра на 100 км.

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GLE 350 de Coupe представлен вместе с Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC + Coupé. Первый отличается экономичностью, второй – мощностью и стилем.

Дизель-электрическая модель кроссовера оснащается двухлитровым четырехцилиндровым агрегатом, электромотором и тяговым аккумулятором емкостью 31,2 кВт*час. Производительность ДВС составляет 194 к.с. и 400 Нм, а электромотор выдает 136 к.с. и 440 Нм. Нелинейная совокупная отдача комбинированного агрегата составляет 320 к.с. и 700 Нм. Батарея обеспечивает кроссоверу пробег на электротяге до 100 километров (WLTP), благодаря чему средний показатель расхода топлива заявлен в пределах от 1,1 до 1,3 литров солярки на 100 км пробега.

Фото: Mercedes-Benz GLE Coupé 2020 / Daimler

Производство всех версий Mercedes-Benz GLE Coupe вскоре начнется на заводе Daimler в американском штате Алабама. Однако сроки появления новинки на рынке пока не названы.

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