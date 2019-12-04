Рейтинг найдоступніших нових кросоверів на українському ринку, які коштують менше $15 тисяч.

З настанням холодів, слизьких доріг і снігу знову виникають думки про повний привід і позашляховик (SUV), або хоча б міський кросовер з моноприводом, але збільшеним дорожнім просвітом. І, природно, всім хочеться знайти недорогий варіант.

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Виявляється, таких SUV, які коштують менше $15 тис., або, на сьогоднішній день - менше 360 тис. грн. зовсім не мало. Крім того, по-перше, - це не тільки китайці. По-друге, - не тільки міські кросовери, є і справжні позашляховики. А по-третє, - пропонуються навіть моделі (нові!) Які коштують менше 300 тис. Грн.

Для початку трохи статистики. Щомісяця наші співвітчизники набувають нових автомобілів, вартістю до $ 15000 зовсім не мало - до 2 тис. штук (майже 22% всіх авто). А ось кросоверів і позашляховиків з них - приблизно 200 шт \ місяць. Наприклад, в жовтні по всій країні на авто цієї категорії було витрачено $ 2,82 млн. У вересні - $ 1,74 млн. Тобто попит ближче до зими наростає непоганими темпами.

Найдоступніший на сьогоднішній день кросовер в Україні - Chery Tiggo 2. Він з нового покоління моделей китайської марки, і на тлі конкурентів в В-класі виглядає зовсім не погано. І за характеристиками, і за ціною.

На другій позиції (за ціною) - російський динозавр Lada 4x4 з технічною начинкою минулого століття. Але це - справжній позашляховик і самий, що ні на є, представник класичної старої школи (олдскул). З усіма наслідками, що випливають – спартанськими особливостями і технічними "сюрпризами".

Непогана пропозиція - передньопривідний Renault Stepway. Європейський автомобіль за більш, ніж розумні гроші та ще й з привабливою зовнішністю і ореолом іменитої французької марки.

Третя позиція - теж у китайського кросcовера JAC S2. Це - міський варіант, але (на відміну від "Лада 4х4") виконаний з використанням сучасних технологій.

Renault Duster - незмінний лідер продажів в своєму класі в Україні. Сьогодні про нього можна сказати, що він чесно завоював цю позицію, завдяки надійності і невибагливості. Залежно від завдань, його з однаковим успіхом купують і в моно-, і в повноприводному варіанті.

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Chery Tiggo 3 люблять за хорошу комплектацію при розумній ціні. І він, як і інші моделі цієї китайської марки, виправдовує очікування.

Хто б міг подумати, але серед найдоступніших і справжній японець - малюк Nissan Juke. Він уже багато років на ринку, пережив кілька оновлень, але все ще приваблює покупців, не в останню чергу, завдяки більш, ніж розумною ціною. Яка поєднується з незвичайною зовнішністю.

Новинка на нашому ринку - FAW X40. Поки зрозуміло, що його головна перевага - ціна. Хоча, технічні характеристики теж цілком пристойні. На тлі конкурентів в цій ціновій категорії.

Ще один "динозавр", але теж справжній позашляховик - Chevrolet Niva. Це, фактично, - більш сучасна (для свого часу) версія "Ниви". Але сьогодні обидві моделі вже сприймаються, як однолітки, так давно ця модель на ринку.

У категорію до 15 тис. Доларів, потрапляє і ще одна китайська модель - JAC S3. А також - легендарний (і, здається, безсмертний) UAZ Hunter - а фактично УАЗ-31514. Це - абсолютно різні SUV, але практично за однією ціною. Перший – сучасний, але китайський і невеликий (В-клас) міський кросовер. Другий - герой минулого століття, армійський і міліцейський позашляховик зі скромним комфортом. Зате - великий, брутальний, перевірений своєї прохідністю на цілині. Це не просто "олдскул", а рекордсмен на конвеєрі - 47 років. І не дивлячись на вік (та ціну), на нього ще знаходяться покупці.

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