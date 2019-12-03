17:00, сьогодні

При купівлі нового авто дуже важливо правильно обрати продавця, тобто дилерський центр, який є представником автовиробника в регіоні. Наприклад, лише в Києві працює 4 дилери японської Toyota.

Усі дилерські центри Toyota відповідають єдиним стандартам японського автоконцерну. Тому зовнішній вигляд, інтер'єр, кваліфікація працівників та набір послуг в них практично однаковий. Однак є між дилерами і відмінності, спричинені розташуванням, наявністю тестового парку та набором додаткових послуг.

Без заторів та проблем з паркуванням

Наприклад, автоцентр Toyota "Автосаміт на Столичному" розташований на виїзді з міста, де не буває заторів. Тому до нього зручно добиратись автомобілем. Велика стоянка не змусить довго шукати місце для парковки. А власники Toyota, які приїжджають сюди для проведення деяких робіт, мають можливість скористатись безкоштовним таксі-сервісом від дилера.

Дилерський центр "Автосаміт на Столичному" доповнив родину салонів на Столичному шосе корпорації "УкрАвто" в 2009 році. Центр побудовано у відповідності до усіх стандартів і вимог Toyota. Він має просторий шоу-рум на 1200 квадратних метрів і велику сервісну зону площею більше 1700 м2, на яких розміщено 24 пости для проведення різноманітних робіт. Це особливо важливо під час сезонних робіт, коли, наприклад, записуючись на перевзування шин, клієнтові не доводиться довго чекати своєї черги.

А для нових клієнтів, які вперше приїхали обслуговувати свою Toyota, тут передбачена знижка 20% на ремонтні роботи та 15% – на фірмові запчастини. Також система лояльності діє і для власників авто, у яких вже закінчився гарантійний термін. А ще сюди вигідно приїжджати в неділю – в цей день існує додаткова знижка на послуги СТО.

Щоб дізнатись вартість та записатись на ТО Toyota, перейдіть за посиланням

Два полігони для тест-драйву

Ще одна перевага розташування "Тойоти на Столичному" – наявність швидкісної магістралі та спеціального позашляхового полігону. Адже одним з головних критеріїв остаточного вибору автомобіля для покупця є тест-драйв. Зазвичай перед тим, як придбати конкретне авто, майбутній власник пробує кілька різних моделей. І хоче перевірити їх у різних режимах експлуатації.

Одна справа, коли робиш це на завантажених дорогах міста, повзучи в заторах, а інша – коли можна перевірити динаміку на порожній дорозі Столичного шосе. Особливо, коли мова йде про бестселери Camry та RAV4, які в гібридному виконанні є найшвидшими моделями і набирають сотню трохи більше, ніж за 8 секунд.

Для позашляховиків та SUV дуже важливо перевірити їх властивості за межами доріг. Для цього у "Тойоти на Столичному" є власний полігон для позашляховиків. Тут створені перешкоди, які будуть траплятися на шляху цих авто не часто – горби, перевали, м'який ґрунт і навіть невеличкі водойми. Однак саме на цьому полігоні можна відчути усі можливості Toyota Land Cruiser 200 та Prado, оцінити прохідність пікапа Hilux та знайти місце, куди зможе доїхати RAV4.

Записатись на тест-драйв нової Toyota можна тут.

Безперечною перевагою "Тойоти на Столичному" є зручний шоу-рум, в якому розміщені багато автомобілів, які доступні для придбання прямо зараз. В автосалоні також привертають увагу великий дитячий майданчик та куточок відпочинку для клієнтів, магазин аксесуарів.

В цьому дилерському центрі або поряд з ним можна замовити послуги тюнінгу, обрати прийнятні кредитні умови та страховку на авто. Таким чином, при виборі автомобіля Toyota на Столичному шосе клієнт отримує весь комплекс послуг в одному місці, причому за вигідними умовами.

Нагадаємо, що стартували продажі оновленого Toyota C-HR.