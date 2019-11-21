Офіційні дилери Toyota в Україні розпочинають продажі оновленої моделі Toyota C-HR.

Новий Toyota C-HR зберігає яcкравий дизайн, який дозволив C-HR отримати статус діаманта модельного ряду Toyota. Водночас новинка вирізняється вдосконаленою гібридною системою, покращеною динамікою, а також передовими технологіями.

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В офіційних дилерських центрах Toyota новий C-HR Hybrid доступний з новою більш динамічною гібридною силовою установкою з 2,0-літровим двигуном або з оновленою економічною гібридною силовою установкою з 1,8-літровим двигуном.



Гібридна силова установка автомобіля Toyota C-HR Hybrid складається з інноваційного високоефективного 2,0-літрового двигуна Dynamic Force з комбінованим впорскуванням та електродвигуна сумарною максимальною потужністю 184 к.с. Автомобіль здатен розвивати максимальну швидкість 180 км/год, а прискорення від 0 до 100 км/год становить лише 8,2 с. При цьому витрата пального всього 4,0 л/100 км у міському циклі та 4,3 л/100 км – у комбінованому. Батарея гібридної установки заряджається автоматично та не потребує електромережі.

Новий Toyota C-HR також пропонується з традиційним бензиновим 1,2-літровим турбодвигуном потужністю 85 кВт/116 к.с. у парі з безступеневою трансмісією Multidrive та як з переднім, так і з повним приводом.

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Новий Toyota C-HR побудований на інноваційній архітектурі TNGA, яка забезпечує підвищену жорсткість кузова та знижений центр тяжіння. Окрім того, оновлені налаштування електропідсилювача керма та підвіски гарантують кращу керованість, більш плавну їзду та покращену динаміку руху, а поліпшена шумоізоляція забезпечує високий акустичний комфорт у салоні автомобіля.