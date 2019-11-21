Официальные дилеры Toyota в Украине начинают продажи обновленной модели Toyota C-HR.

Новый Toyota C-HR сохраняет яркий дизайн, который позволил C-HR получить статус бриллианта модельного ряда Toyota. В то же время новинка отличается усовершенствованной гибридной системой, улучшенной динамикой, а также передовыми технологиями.

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В официальных дилерских центрах Toyota новый C-HR Hybrid доступен с новой более динамичной гибридной силовой установкой с 2,0-литровым двигателем или с обновленной экономической гибридной силовой установкой с 1,8-литровым двигателем.

Гибридная силовая установка автомобиля Toyota C-HR Hybrid состоит из инновационного высокоэффективного 2,0-литрового двигателя Dynamic Force с комбинированным впрыском и электродвигателя суммарной максимальной мощностью 184 л.с. Автомобиль способен развивать максимальную скорость 180 км/ч, а ускорение от 0 до 100 км/ч составляет всего 8,2 с. При этом расход топлива всего 4,0 л/100 км в городском цикле и 4,3 л/100 км – в комбинированном. Батарея гибридной установки заряжается автоматически и не требует электропитания.

Новый Toyota C-HR также предлагается с традиционным бензиновым 1,2-литровым турбодвигателем мощностью 85 кВт/116 л.с. в паре с бесступенчатой ​​трансмиссией Multidrive и как с передним, так и с полным приводом.

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Новый Toyota C-HR построен на инновационной архитектуре TNGA, которая обеспечивает повышенную жесткость кузова и пониженный центр тяжести. Кроме того, обновленные настройки электроусилителя руля и подвески гарантируют лучшую управляемость, более плавную езду и улучшенную динамику движения, а улучшенная шумоизоляция обеспечивает высокий акустический комфорт в салоне автомобиля.