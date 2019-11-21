За несколько часов до публичного дебюта на автосалоне в Гуанчжоу ультра-люксовый кроссовер немецкой марки показали в Сети.

Mercedes-Maybach GLS – первый кроссовер нишевой марки для миллионеров. Фактически, это самая доскональная версия Mercedes-Benz GLS со всем лучшим, что может предложить Maybach.

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Внешность кроссовера "Бенц" была полностью видоизменена в рамках фирменного стиля "Майбах", автомобиль получил новую оптику, обвес и огромные колесные диски. При этом GLS остается GLS, независимо от шильдика.

Снимок салона демонстрирует большее внимание к мелким деталям интерьера, дорогая отделка. В большом кроссовере нашлось место только для четырех кресел, но все они – максимально комфортны.

Под капотом Maybach GLS расположен твин-турбо V8, подключенный к 9-позиционному «автомату». Отдача мотора будет около 550 лошадиных сил. Известно, что позже должна появиться версия V12.

Фото: Mercedes-Maybach GLS / facebook/CarNewsChina.com

Рыночный дебют Mercedes-Maybach GLS состоится в начале следующего года в Китае, а ближе к середине 2020 года новинка будет доступна и в остальном мире.

Фотографии со стенда Maybach в Гуанчжоу и подробная информация от производителя о новом кроссовере GLS появятся позже сегодня.

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