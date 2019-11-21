За кілька годин до публічного дебюту на автосалоні у Гуанчжоу ультра-люксовий кросовер німецької марки показали в Мережі.

Mercedes-Maybach GLS – перший кросовер нішевої марки для мільйонерів. Фактично, це найдосконаліша версія Mercedes-Benz GLS, з усім найкращим, що може запропонувати Maybach.

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Зовнішність кросовера “Бенц” була повністю видозмінена в рамках фірмового стилю “Майбах”, автомобіль отримав нову оптику, обвіс і величезні колісні диски. При цьому GLS залишається GLS, незалежно від шильдика.

Знімок салону демонструє більшу увагу до дрібних деталей інтер’єру, дороге оздоблення. У великому кросовері знайшлось місце лише для чотирьох крісел, але всі вони – максимально комфортні.

Під капотом Maybach GLS розміщений твін-турбо V8, під’єднаний до 9-позиційного “автомату”. Віддача мотора буде близько 550 кінських сил. Відомо, що пізніше має з’явитись версія V12.

Фото: Mercedes-Maybach GLS / facebook/CarNewsChina.com

Ринковий дебют Mercedes-Maybach GLS відбудеться на початку наступного року в Китаї, а ближче до середини 2020 року новинка буде доступною і решті світу.

Фотографії зі стенду Maybach у Гуанчжоу та детальна інформація від виробника про новий кросовер GLS з’являться пізніше сьогодні.

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