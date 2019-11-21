Нова модель вийде на ринок у 2021 році.

На автосалон в Лос-Анджелесі компанія Volkswagen привезла новий електрокар з сімейства ID, призначений замінити американцям ті електричні моделі марки, які в США продавати не планують.

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ID Space Vizzion призначений, в першу чергу, для США, однак не залишить виробник без батарейного універсала і покупців з рідної Європи та Китаю. Представлений в ЛА автомобіль носить статус концепта, однак його вигляд свідчить про те, що він вже повністю готовий стати на конвеєр. Треба, хіба що, великі 22-дюймові диски замінити трохи меншими.

Фото: концепт електричного універсала Volkswagen ID Space Vizzion / Motor1

Space Vizzion побудований на одній платформі з хетчбеком ID 3, котрий в Америці не планують продавати. Довжина універсала становить 4958 мм. Багажник вміщує мінімум 586 літрів поклажі.

Просторий електрокар отримав продуктивнішу силову установку, ніж хетч: електромотор з приводом на задні колеса має потужність у 280 к.с., а повнопривідне виконання з двома двигунами забезпечить віддачу у 360 к.с. Двомоторний універсал зможе набирати 100 км/год за 5,4 секунди. Виробник заявляє, що на повному заряді 82-кіловатного акумулятора Space Vizzion здатний проїхати до 590 км.

Фото: Volkswagen ID Space Vizzion 2021 / Volkswagen

Інтер'єр концепта оздоблений так званою “веганскою шкірою” – матеріалом, отриманим шляхом переробки вторинних матеріалів, AppleSkin. Функції традиційної приладової панелі зведені до мінімуму, більшу частину інформації відображає проекційний дисплей. Решта інформації сконцентрована у 15,6-дюймовому моніторі мультимедійного комплексу.

Фото: салон ID Space Vizzion / Volkswagen

Space Vizzion – сьомий за рахунком концепт, випущеним під суббрендом ID. У сімейство електромобілів входять хетчбек ID 3, який вже доступний для замовлення, позашляховик ID CROZZ, мінівен ID BUZZ, седан ID VIZZION, баггі ID BUGGY та кросовер ID ROOMZZ.

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