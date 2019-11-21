Новая модель выйдет на рынок в 2021 году.

На автосалон в Лос-Анджелесе компания Volkswagen привезла новый электрокар из семейства ID, предназначенный заменить американцам те электрические модели марки, которые в США продавать не планируют.

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ID Space Vizzion предназначен, в первую очередь, для США, однако не оставит производитель без батарейного универсала и покупателей из родной Европы и Китая. Представленный в ЛА автомобиль носит статус концепта, однако его вид свидетельствует о том, что он уже полностью готов встать на конвейер. Надо, разве что, большие 22-дюймовые диски заменить чуть меньшими.

Фото: концепт электрического универсала Volkswagen ID Space Vizzion / Motor1

Space Vizzion построен на одной платформе с хэтчбеком ID 3, который в Америке не планируют продавать. Длина универсала составляет 4958 мм. Багажник вмещает минимум 586 литров поклажи.

Просторный электрокар получил более производительную силовую установку, чем хэтч: электромотор с приводом на задние колеса имеет мощность в 280 л.с., а полноприводное исполнение с двумя двигателями обеспечит отдачу в 360 л.с. Двухмоторный универсал сможет набирать 100 км/ч за 5,4 секунды. Производитель заявляет, что на полном заряде 82-киловаттного аккумулятора Space Vizzion способен проехать до 590 км.

Фото: Volkswagen ID Space Vizzion 2021 / Volkswagen

Интерьер концепта отделан так называемой “веганской кожей” – материалом, полученным путем переработки вторичных материалов, AppleSkin. Функции традиционной приборной панели сведены к минимуму, большую часть информации отражает проекционный дисплей. Остальная информация сконцентрирована в 15,6-дюймовом мониторе мультимедийного комплекса.

Фото: салон ID Space Vizzion / Volkswagen

Space Vizzion – седьмой по счету концепт, выпущенным под суббрендом ID. В семейство электромобилей входят хэтчбек ID 3, который уже доступен для заказа, внедорожник ID CROZZ, минивэн ID BUZZ, седан ID VIZZION, багги ID BUGGY и кроссовер ID ROOMZZ.

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