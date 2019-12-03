Українська команда EcoFactor вдруге взяла участь в міжнародних перегонах електромобілів Eco Grand Prix і цього разу в серії GERMANY 24H виборола перемогу.

Команду EcoFactor склали Сергій Вельчев, Юрій Арабаджи, Руслан Скулімовскій та Олександр Дем'ян.

EcoFactor були в меншості за кількістю пілотів, порівнюючи з конкурентами, і це додавало колосального навантаження.

Щоб перемогти на змаганнях, українська команда продемонструвала командний дух та витривалість, адже перегони тривали 24 години.

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43 європейські команди взяли участь в автоперегонах Eco Grand Prix на електромобілях за 24 години на Motorsport Arena Oschersleben у Німеччині з 29-30.11.2019, серед яких: Jaguar I-Pace, Tesla Model S 75, Kia e-Niro, Tesla Model S 70, Hyundai Ioniq, Tesla Model S 90D, Volkswagen e-Golf, Mitsubishi i-MiEV, KIA Soul E, Opel Corsa-e, Tesla Roadster, Tesla Model S 100D, Tesla Model 3, Renault Zoe.

Eco Grand Prix — щорічна подія, яка проходить вже в 8 раз. Організатор івенту — Рафаель Де Местре, перша людина, що здійснила кругосвітню подорож на електромобілі та засновник перегонів “80 днів навколо світу на електромобілі”.

Умови участі в Eco Grand Prix

Переможцем стає той, хто набрав більшість балів після останньої гонки в своїй категорії автомобілів, і той, хто набрав найбільшу кількість балів в загальній категорії — та команда, яка виконала найбільшу кількість кіл на трасі, вклавшись у тимчасове обмеження змагань.

Кожна команда отримала трифазну розетку 32A і повинна була використовувати своє зарядне обладнання — кількість підзарядок не обмежується. Максимальна дозволена швидкість зарядки 22 кВт. Дозволені необмежені зупинки для заряду електромобіля. Максимальний час водіння на одного водія – не більш ніж 8 годин. Перегони тривали 24 години безперервно (включаючи зупинки на зарядку). Шолом обов'язковий, дозволено мінімум три або більше пілотів на одну команду. Дозволені лише стандартні електричні транспортні засоби.

Перегони почалися 29 листопада о 16:00 та завершилися 30 листопада о 16:00.

Про EcoFactor

EcoFactor — компанія, яка займається розвитком зарядної інфраструктури, розробкою і створенням комерційного транспорту на електротязі, виробництвом зарядних пристроїв, продажем і сервісним обслуговуванням електромобілів.

Нагадаємо, що на українських дорогах з'явились швидкісні електрозарядки.