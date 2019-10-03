Пілотами команди у цій гоночній серії стануть Мітч Еванс з Нової Зеландії та британець Джеймс Каладо.

Jaguar повідомив про абсолютно нову силову установку для боліда I-Type 4, який змагатиметься в електричному чемпіонаті. Крім того, автомобіль отримав нову трансмісію, інвертор, задню підвіску та демпфери.

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Новий болід також вдалось зробити трохи легшим, а центр маси змістити ще більше вниз, що позитивно відображається на його керованості та загальній продуктивності. Крім того, електрокар має нове програмне забезпечення, котре дозволяє вносити корективи буквально на ходу.

Фото: електричний болід Jaguar I-Type 4 / Jaguar

“Початок нового сезону став для нас дуже хвилюючим. Після кількох місяців наполегливої ​​роботи ми з радістю представляємо світові новий Jaguar I-TYPE 4. Ми віримо що це найконкурентніший автомобіль “Формули-І” на сьогодні”, – заявив Джеймс Барклай, директор команди Panasonic Jaguar Racing, додавши: “Не можемо дочекатись початку змагань!”.

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