Пилотами команды в этой гоночной серии станут Митч Эванс из Новой Зеландии и британец Джеймс Каладо.

Jaguar сообщил об абсолютно новой силовой установке для болида I-Type 4, который будет соревноваться в электрическом чемпионате. Кроме того, автомобиль получил новую трансмиссию, инвертор, заднюю подвеску и демпферы.

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Новый болид также удалось сделать немного легче, а центр тяжести сместить еще больше вниз, что положительно отражается на его управляемости и общей производительности. Кроме того, электрокар имеет новое программное обеспечение, которое позволяет вносить коррективы буквально на ходу.

Фото: электрический болид Jaguar I-Type 4 / Jaguar

"Начало нового сезона стало для нас очень волнительным. После нескольких месяцев упорной работы мы с радостью представляем миру новый Jaguar I-TYPE 4. Мы верим что это самый конкурентный автомобиль “Формулы-Е” на сегодня”, – заявил Джеймс Барклай, директор команды Panasonic Jaguar Racing, добавив: “Не можем дождаться начала соревнований!".

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