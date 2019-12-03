Украинская команда EcoFactor во второй раз приняла участие в международных гонках электромобилей Eco Grand Prix и на этот раз в серии GERMANY 24H одержала победу.

Команду EcoFactor составили Сергей Вельчев, Юрий Арабаджи, Руслан Скулимовский и Александр Демьян.

EcoFactor были в меньшинстве по количеству пилотов, сравнивая с конкурентами, и это придавало колоссальную нагрузку.

Чтобы победить на соревнованиях, украинская команда продемонстрировала командный дух и выносливость, так как гонки продолжались 24 часа.

Читайте также: Jaguar показал электрический болид для Formula-E

43 европейских команды приняли участие в автогонках Eco Grand Prix на электромобилях за 24 часа на Motorsport Arena Oschersleben в Германии 29-30.11.2019, среди которых: Jaguar I-Pace, Tesla Model S 75, Kia e-Niro, Tesla Model S 70, Hyundai Ioniq, Tesla Model S 90D, Volkswagen e-Golf, Mitsubishi i-MiEV, KIA Soul E, Opel Corsa-e, Tesla Roadster, Tesla Model S 100D, Tesla Model 3, Renault Zoe.

Eco Grand Prix — ежегодное событие, которое проходит уже в 8 раз. Организатор ивента — Рафаэль Де Местре, первый человек, который совершил кругосветное путешествие на электромобиле, и основатель гонки “80 дней вокруг света на электромобиле”.

Условия участия в Eco Grand Prix

Победителем становится тот, кто набрал большинство баллов после последней гонки в своей категории автомобилей, и тот, кто набрал наибольшее количество баллов в общей категории — та команда, которая выполнила наибольшее количество кругов на трассе, уложившись во временное ограничение соревнований.

Каждая команда получила трехфазную розетку 32A и должна была использовать свое зарядное устройство — количество подзарядок не ограничивается. Максимальная разрешенная скорость зарядки 22 кВт. Разрешены неограниченные остановки для заряда электромобиля. Максимальное время вождения на одного водителя – не более 8 часов. Гонки продолжались 24 часа непрерывно (включая остановки на зарядку). Шлем обязателен, разрешено минимум трое или больше пилотов на одну команду. Разрешены только стандартные электрические транспортные средства.

Гонки начались 29 ноября в 16:00 и закончились 30 ноября в 16:00.

Об EcoFactor

EcoFactor — компания, которая занимается развитием зарядной инфраструктуры, разработкой и созданием коммерческого транспорта на электротяге, производством зарядных устройств, продажей и сервисным обслуживанием электромобилей.

Напомним, что на украинских дорогах появились скоростные электрозарядки.