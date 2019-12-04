Рейтинг самых доступных новых кроссоверов на украинском рынке, которые стоят меньше $ 15 тысяч.

С наступлением холодов, скользких дорог и снега снова возникают мысли о полном приводе и внедорожнике (SUV), или хотя бы городском кроссовере с моноприводом, но увеличенным дорожным просветом. И, естественно, всем хочется найти недорогой вариант.

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Оказывается, таких SUV, которые стоят меньше $ 15 тыс., или на сегодняшний день – менее 360 тыс. грн. совсем немало. Кроме того, во-первых, это не только китайцы. Во-вторых, не только городские кроссоверы, есть и настоящие внедорожники. А в-третьих, предлагаются даже модели (новые!), которые стоят менее 300 тыс. грн.

Для начала немного статистики. Ежемесячно наши соотечественники приобретают новых автомобилей, стоимостью до $15 тысяч совсем немало – до 2 тыс. штук (почти 22% всех авто). А вот кроссоверов и внедорожников из них – примерно 200 шт/месяц. Например, в октябре по всей стране на авто этой категории было потрачено $2,82 миллиона. В сентябре – $1,74 миллиона. То есть спрос ближе к зиме нарастает неплохими темпами.

Самый доступный на сегодняшний день кроссовер в Украине – Chery Tiggo 2. Он из нового поколения моделей китайской марки, и на фоне конкурентов в В-классе выглядит совсем неплохо. И по характеристикам, и по цене.

На второй позиции (по цене) – российский динозавр Lada 4x4 с технической начинкой прошлого века. Но это настоящий внедорожник и самый что ни на есть представитель классической старой школы (олдскул). Со всеми вытекающими – спартанскими особенностями и техническими «сюрпризами».

Неплохое предложение – переднеприводный Renault Stepway. Европейский автомобиль за более чем разумные деньги да еще и с привлекательной внешностью и ореолом именитой французской марки.

Третья позиция тоже у китайского кросcовера JAC S2. Это городской вариант, но (в отличие от "Лада 4х4") выполнен с использованием современных технологий.

Renault Duster – неизменный лидер продаж в своем классе в Украине. Сегодня о нем можно сказать, что он честно завоевал эту позицию, благодаря надежности и неприхотливости. В зависимости от задач, его с одинаковым успехом покупают и в моно-, и в полноприводном варианте.

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Chery Tiggo 3 любят за хорошую комплектацию при разумной цене. И он, как и другие модели этой китайской марки, оправдывает ожидания.

Кто бы мог подумать, но среди самых доступных и настоящий японец – малыш Nissan Juke. Он уже много лет на рынке, пережил несколько обновлений, но все еще привлекает покупателей не в последнюю очередь благодаря более чем разумной цене. Которая сочетается с необычной внешностью.

Новинка на нашем рынке – FAW X40. Пока ясно, что его главное преимущество – цена. Хотя, технические характеристики тоже вполне приличные. На фоне конкурентов в этой ценовой категории.

Еще один "динозавр", но тоже настоящий внедорожник – Chevrolet Niva. Это, фактически, более современная (для своего времени) версия «Нивы». Но сегодня обе модели уже воспринимаются как сверстники, так давно эта модель на рынке.

В категорию до 15 тыс. долларов попадает и еще одна китайская модель – JAC S3. А также легендарный (и, кажется, бессмертный) UAZ Hunter, а фактически УАЗ-31514. Это совершенно разные SUV, но практически по одной цене. Первый – современный, но китайский и небольшой (В-класс) городской кроссовер. Второй – герой прошлого века, армейский и милицейский внедорожник со скромным комфортом. Зато большой, брутальный, проверенный своей проходимостью на целине. Это не просто "олдскул", а рекордсмен на конвейере – 47 лет. И несмотря на возраст (и цену), на него еще находятся покупатели.

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