По слухам, батарейную силовую установку кроссовер получит от Mitsubishi Outlander PHEV.

Британский портал AutoExpress, ссылаясь на вице-президента европейского подразделения Nissan, сообщает о появлении гибридной силовой установки у следующего поколения Qashqai.

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Производство Nissan Qashqai третьего поколения стартует в конце 2020 года. Кроссовер сохранит размеры актуальной модели, однако “переедет” на новую версию платформы CMF, расширит список электронного оснащения, включая систему полуавтономного вождения ProPilot 2.0, а также получит две гибридные версии.

Фото: Nissan Qashqai на Женевском автосалоне 2017 года / Drew Phillips/Autoblog

Первым должен появиться гибрид Nissan с технологией e-Power. Его бензиновый двигатель будет играть роль генератора и питать электромотор. Второй тип гибридной силовой установки Nissan позаимствует у Mitsubishi Outlander PHEV.

Фото: рендеры Nissan Qashqai 3-го поколения / Avarvarii/AutoExpress

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